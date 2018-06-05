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МАК начал расследование крушения дельталета в Волгоградской области
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МАК начал расследование крушения дельталета в Волгоградской области 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения дельталета в Волгоградской области, сообщает комитет.
"Четвертого июня 2018 года в районе населенного пункта Заря Волгоградской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС дельталетом МД-50ВГ RA-0046G ООО «Техносервис»… В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в понедельник в Калачевском районе Волгоградской области рядом с селом Заря разбился легкомоторный самолет СП-30, судно загорелось при падении на землю. Пилот погиб. По факту крушения Южное следственное управления на транспорте СКР организовало проверку. Позже следствие сообщило, что крушение потерпел сельскохозяйственный мотодельтаплан, а не самолет.
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