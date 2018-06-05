МАК начал расследование крушения дельталета в Волгоградской области

"Четвертого июня 2018 года в районе населенного пункта Заря Волгоградской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС дельталетом МД-50ВГ RA-0046G ООО «Техносервис»… В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.