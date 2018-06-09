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СК начал проверку из-за отравления 33 детей в лагере на Урале
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СК начал проверку из-за отравления 33 детей в лагере на Урале 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следственный комитет (СК) России начал доследственную проверку по факту госпитализации 33 детей из лагеря «Сосновый бор» в городе Кушва, сообщается на сайте управления СК по региону.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту ухудшения состояния здоровья 33 детей, отдыхающих в лагере «Сосновый бор» в городе Кушва. По имеющейся информации, дети были доставлены в больницу 8 июня 2018 года с симптомами в виде болей в животе, рвоты и общего недомогания", — говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что в данный момент состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Во время доследственной проверки будет дана правовая оценка данной ситуации на предмет совершения преступления по статье 238 Уголовного кодекса России, «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Следователи опросят руководство и сотрудников лагеря, а также пострадавших детей.
Ранее сообщалось о госпитализации более 30 детей из лагеря «Сосновый бор».
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