Россия — не Бразилия: с чем могут столкнуться аргентинские болельщики в ходе предстоящего ЧМ?

Футбольный марафон, который начнется в России на следующей неделе, будет отличаться от того, что вы видели на чемпионате в Бразилии четыре года назад. Во владениях Владимира Путина запрещены скопления народа. Это должны учесть 30 тысяч аргентинских болельщиков, у которых уже есть билеты на игры.

Четыре года назад тысячи аргентинцев, опьяненные эйфорией, из ночи в ночь занимали пляжи Копакабаны и подшучивали над Бразилией. Вообразить на секунду, что подобное будет возможно на Красной площади в Москве, не просто сумасшествие — это еще и опасно.

А что если аргентинские фанаты все же решат, что ЧМ в России — то же самое, что ЧМ в Бразилии, и начнут занимать общественные места? Патрисия Буллрич (Patricia Bullrich), министр национальной безопасности Аргентины, иронично улыбается: «Ну, пусть попробуют. Посмотрим, что из этого выйдет… В ходе беспорядков перед инаугурацией Путина задержали 1600 человек, так что увидим».

ЧМ в России, который начнется в следующий четверг на стадионе «Лужники» в Москве, не обычный ЧМ: на нем будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Это будет гипербезопасный чемпионат, рядом с которым Большой Брат покажется просто мелким карапузом. Самой большой в мире стране угрожают как иностранные, так и внутренние террористы, и Путин хочет, чтобы спортивное соревнование упрочило положение России на мировой арене, а не пошатнуло его. Рикардо Лагорио (Ricardo Lagorio), посол Аргентины в России, понимает, что следующие недели будут насыщенными, и он надеется, что аргентинцы, которые уже в ближайшие дни начнут приезжать в Россию, услышат его слова. «Это очень простая страна: в ней есть законы, и их надо соблюдать».

Лагорио подтвердил газете «Ла Насьон» («La Nacíon»), что, по подсчетам, на ЧМ, который будет проводиться с 14 июня по 15 июля, приедут около 30 тысяч аргентинцев. В реальности же эта цифра может быть больше. «Мы учитываем тех, кто при регистрации на паспорт болельщика отметил национальность „аргентинец“, но, поскольку у многих аргентинцев есть европейские паспорта и многие из них живут в Европе, безусловно, их количество будет гораздо больше».

В России не слышали об аргентинских дискуссиях по поводу поведения в общественных местах. На улицах в России нельзя курить и употреблять алкогольные напитки. Лагорио предостерегает: «И даже не думайте курить что-либо, кроме обычных сигарет, прошу вас!» Даже вывешивание флагов в бывших советских республиках может быть рискованно. «Запрещено проводить манифестации в группах более 10-15 человек, в том числе на Красной площади», — объясняет Гильермо Мадеро (Guillermo Madero), секретарь по безопасности аргентинской федерации футбола. Единственное место, предназначенное для более-менее свободных манифестаций, — это фан-зона у Московского государственного университета . Лагорио пытается объяснить, что требования русских не являются чем-то экстраординарным. «В чужом доме надо соблюдать местные правила. Россия же не просит от нас епитимьи, все ее требования очень логичны. Никто не запрещает группе из 5-10 человек прийти на Красную площадь и пофотографироваться. Давайте приложим немного усилий, у нас есть возможность показать, что аргентинцы — прекрасная нация».

Прекрасная или не прекрасная, но эта нация славится также своими «баррас бравас» (футбольные группировки — прим. пер.), о которых на каждом ЧМ говорят СМИ по всему миру. Восемь лет назад их поддерживало само правительство под именем Объединения болельщиков Аргентины (Hinchadas Unidas Argentinas), а на этом ЧМ они, будучи экспортерами своеобразного ноу-хау, станут настоящим национальным достоянием. Четыре месяца назад, в феврале, десять русских болельщиков-хулиганов приехали в Буэнос-Айрес, чтобы поучиться у своих аргентинских коллег. Результатом стала договоренность об объединении совместных сил против английских болельщиков. Прецеденты уже случались. На Чемпионате Европы по футболу 2016 года в Марселе произошло столкновение русских и английских фанатов. Итог: 30 раненых и леденящие душу фотографии, заставившие мир содрогнуться. А сейчас потасовки только приветствуются, и неизвестно, будет ли «La 12» (одна из группировок — прим. пер.) лидером. Подобное уже происходило на отборочном этапе, когда Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) специально раздавала билеты агрессивно настроенным болельщикам на стадион «Бомбанера» (Bombonera). По данным «Ла Насьон», лидеры баррас бравас «Бока Хуниорс» намерены приехать в Россию. Как Рафаэль Ди Сео (Rafael Di Zeo), так и Мауро Мартин (Mauro Martín), которые фигурируют в списках на проход на стадионы, хотят подать апелляцию в суд на следующей неделе — в последний момент перед игрой Аргентины в субботу 16 июня в Москве. На недавней игре «Боки» на Кубке Либертадорес они подали апелляцию за 72 часа до матча, и им разрешили выехать из страны.

Предполагается, что «La 12» будет всем заправлять и станет официальной барра брава в России.

Ренато Серсале ди Серисано (Renato Sersale Di Cerisano), должно быть, сильно рад тому, что его направили послом в Великобританию, а не в Россию. Восемь лет назад, во время ЧМ, он был послом в ЮАР. Тогда болельщики, шедшие на баррикады, названные президентом Кристиной Киршнер (Cristina Kirchner) настоящим чудом, имели полную поддержку правительства. Однако этим грешит не только Аргентина. По словам Александра Шпрыгина, ВОБ (Всероссийское объединение болельщиков) объединилось с президентом, который многим ему помог.

«Посол в России не будет так страдать…» — пообещала Буллрич. Эти слова особенно радуют президента Маурисио Макри (Mauricio Macri), который хочет напомнить миру о тех противоречиях, которые сопутствовали чемпионатам, разыгрывавшимся во время правления Киршнер. То, что правительство будет бороться с баррас бравас, подтверждает меморандум, подписанный между Москвой и Буэнос-Айресом. По нему, в международную команду сил безопасности, которые на ЧМ будут сотрудничать с органами власти в российских городах, войдут и пять аргентинцев. Русские службы безопасности знают, чего ждать от своих фанатов, а приглашенные — от своих. Буллрич подчеркивает, что важно помнить: Россия — не Бразилия.

«В тот момент в политической жизни Бразилии была кризисная ситуация — некая вседозволенность. Мне кажется, аргентинцам в России придется быстро приспособиться к новой обстановке. Так часто происходит с аргентинцами в других странах: если они не адаптируются, адаптируют их. Это не значит, что они не могут пойти выпить водки или пива, поздно поесть или что-либо еще, что обычно позволяется на подобного рода мероприятиях. Но им стоит быть осторожными. Будет много полиции. Наш совет аргентинцам: ведите себя хорошо».

Списки лиц, допущенных на аргентинские стадионы, уже предоставлены России. Министр добавляет: «От нас на ЧМ поедут двое полицейских: один от жандармерии из провинции Буэнос-Айрес, а второй из столицы. Они будут находиться в центре управления и контроля и следить конкретно за аргентинцами. Если те совершат преступление, с ними будет разбираться местная полиция. Если барра учинит беспорядки, с ней будет разбираться местная полиция. Мы же сможем только помочь при проверке личности и других организационных процедурах».

Буллрич говорит, что договоренность между баррас бравас с русской и аргентинской стороны признана обоими государствами. «Это так. Это раскрыли те полицейские, которые поедут на ЧМ. У русских больше информации на этот счет, они знакомы со своими группировками. Мы приложим все усилия, чтобы аргентинские и русские болельщики не объединились против кого-либо еще».

Мадеро будет одним из немногих аргентинских чиновников, которые будут присутствовать на ЧМ в России. «Я посещу первые три матча и вернусь домой», — говорит он, прекрасно понимая, что ЧМ после девальвации стал политически взрывоопасным занятием. Но Мадеро там будет не прохлаждаться, а руководить работой пяти аргентинских полицейских.

«Нам сообщили, что работа пяти полицейских будет очень важна. Русские будут действовать жестко. Это предупреждение», — говорит Буллрич, которая знает, что такое работа с полицией этой огромной страны: «Год и два месяца я работала с русской полицией по делу о „наркочемоданах“. Мы задержали десятерых».

Министр настаивает на том, что не надо просить Россию делать то, что и так может Аргентина. Лучше всего было бы задержать агрессивно настроенных аргентинских болельщиков еще до выезда из Аргентины, но выполнимость этой задачи под вопросом: «Мы будем искать способы не пустить их, но не уверены, что получится. Если мы разрешим им выехать из Аргентины, от России нельзя будет требовать, чтобы она их не пустила. Россия приложит усилия, чтобы они не попали на стадион, но от них нельзя требовать то, что не смогли сделать мы сами. Проблема еще в том, что прямого рейса между Аргентиной и Россией нет. Человек может сказать, что едет в отпуск в Уругвай или Францию, а оттуда уже полететь в Россию.

Россия сделает все возможное и превзойдет себя на ЧМ. Шпрыгин, российский ультра, который еще не знает, сможет ли попасть на стадионы, уверен в том, что его страна не позволит ЧМ выйти из-под контроля: „Уровень безопасности будет так высок, что такого, как в Марселе, точно не случится. В случае драки полиция немедленно вмешается“.