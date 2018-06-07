Сборная Испании прилетела в Краснодар на ЧМ-2018

Национальная команда Испании по футболу прилетела в Краснодар для участия в чемпионате мира. Об этом сообщила пресс-служба сборной на официальной странице в социальной сети «Твиттер».

«Привет, Краснодар! Мы здесь! Мы представляем целую страну, которая с нетерпением ждёт от нас лучшего на чемпионате мира. Мы дадим всё это!» — говорится в сообщении.

Фото доступно на официальной странице сборной Испании в социальной сети «Твиттер».

9 июня испанцы проведут в Краснодаре товарищеский матч с Тунисом. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

На групповом этапе ЧМ-2018 команда Хулена Лопетеги сыграет со сборными Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).