Ещё
Сотрудники МВД России выявили мошенническую схему реализации смартфонов, а также билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сотрудники МВД России выявили мошенническую схему реализации смартфонов, а также билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Фото: АиФ
«Сотрудники Управления „К“ МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Марий Эл и ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, а также смартфонов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Полицейскими установлено, что злоумышленники создали интернет-магазин и call-центр, сотрудники которого принимали заказы, рассказывали о способах оплаты и согласовывали адреса доставки. Получив от болельщиков 100-процентную предоплату билетов, стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей каждый, они переставали выходить на связь.
«Схожая схема обмана использовалась при продаже смартфонов. Заказы принимались посредством интернет-сайта, товары доставлялись по почте наложенным платежом. Однако вместо телефонов покупатели получали наполненные песком коробки», — добавила Ирина Волк.
В ходе обыска изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, упаковки от бытовой техники, поддельные договоры на продажу билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, печати. Сайт, через который осуществлялась продажа билетов, заблокирован.
«СУ УМВД России по городу Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В Ставропольском крае в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое фигурантов. В Республике Марий Эл в отношении их сообщника — ранее судимого 34-летнего жителя Московской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Ирина Волк.
Полицейские своевременно пресекли деятельность злоумышленников и не позволили задуманной ими противоправной схеме получить широкое распространение.
Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк
Скачать оперативное видео
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Сотрудники полиции пресекли в Москве деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в совершении сбыта поддельных денежных купюр в Ярославле В Брянске 300-летие российской полиции отметили масштабной исторической реконструкцией
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам могут добавить минимум три выходных117
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»68
Абрамович наказал Британию623
Медведева рассказала о косяке17
Утвержден состав участников сезона 2018/19
Видео
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Серена Уильямс отказалась от игры с Шараповой
Теннис
01:01
«Удивлюсь, если Россия не выиграет ни одного матча на ЧМ»
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:07
«Это Россия». Моуринью заговорил по-русски
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
Шарапова ответила Серене Уильямс
Теннис
01:42
Взорвавшийся УАЗ подвел лидирующих джиперов
Автоспорт Происшествия
04:56
«Я больше никогда не проиграю этой сучке»
Теннис Статьи
00:47
Медведева рассказала о косяке
Фигурное катание
00:57
Уткин оценил шансы России на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение