Сотрудники МВД России выявили мошенническую схему реализации смартфонов, а также билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018

«Сотрудники Управления „К“ МВД России совместно с коллегами из МВД по Республике Марий Эл и ГУ МВД России по г. Москве пресекли деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве при продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, а также смартфонов», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

Полицейскими установлено, что злоумышленники создали интернет-магазин и call-центр, сотрудники которого принимали заказы, рассказывали о способах оплаты и согласовывали адреса доставки. Получив от болельщиков 100-процентную предоплату билетов, стоимостью от 20 до 60 тысяч рублей каждый, они переставали выходить на связь.

«Схожая схема обмана использовалась при продаже смартфонов. Заказы принимались посредством интернет-сайта, товары доставлялись по почте наложенным платежом. Однако вместо телефонов покупатели получали наполненные песком коробки», — добавила Ирина Волк.

В ходе обыска изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские и сим-карты, упаковки от бытовой техники, поддельные договоры на продажу билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018, печати. Сайт, через который осуществлялась продажа билетов, заблокирован.

«СУ УМВД России по городу Йошкар-Оле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. В Ставропольском крае в порядке статьи 91 УПК РФ задержаны двое фигурантов. В Республике Марий Эл в отношении их сообщника — ранее судимого 34-летнего жителя Московской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметила Ирина Волк.

Полицейские своевременно пресекли деятельность злоумышленников и не позволили задуманной ими противоправной схеме получить широкое распространение.

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