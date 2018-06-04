Игорь Ледяхов: Семенов сомневался, что войдет в заявку сборной России на чемпионат мира

РИА «Новости». — Я очень доволен. Андрей достоин этого (попадания в заявку на ЧМ — ред.), он провел хороший отрезок после зимнего перерыва, выглядел очень неплохо, играл на хорошем уровне. Когда Андрей ехал в сборную, у него были сомнения, сможет ли он оказаться в числе 23 футболистов, но я сказал ему, что он попадет туда на 100%. Вчера отправил ему СМС, поздравил. Андрей очень доволен, надеется, что будет участвовать в играх на турнире, — приводит слова Ледяхова Напомним, что Семенов вошел в число 23 футболистов, которые примут участие в чемпионате мира.