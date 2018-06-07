Хавбек сборной Панамы Кинтеро получил травму и пропустит чемпионат мира–2018

Полузащитник сборной Панамы Альберто Кинтеро не сможет помочь своей команде на чемпионате мира — 2018, сообщает официальный «твиттер» федерации футбола страны.

Футболист был включён в окончательную заявку национальной команды на мундиаль, однако получил травмы. По итогам медицинского обследования врачи диагностировали Кинтеро перелом второй плюсневой кости правой ноги. Таким образом, игрок точно пропустит чемпионат мира — 2018. О сроках восстановления Кинтеро пока не сообщается.

На групповом этапе чемпионата мира — 2018 сборной Панамы предстоит встретиться с Бельгией (18 июня), Англией (24 июня) и Тунисом (28 июня).