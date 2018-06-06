В Overwatch добавят групповой поиск по ролям

Глава по разработке Overwatch Джефф Каплан опубликовал очередную часть видеоблога, в котором рассказал о грядущих нововведениях в шутере. Компания планирует добавить в игру поиск товарищей по ролям и добавила систему репутации игроков.

Функция ролевого поиска будет распространяться на группы игроков. Как рассказал Каплан, лидер группы сможет распределять роли, на которые будут подбираться игроки. Что касается системы репутации, то теперь пользователи смогут хвалить товарищей по команде по трём характеристикам: спортивный дух, верность команде или инициативность. Игроки с хорошей репутацией будут получать награды от Blizzard. Также Каплан отметил, что репутация не будет постоянной и для её поддержания необходимо будет чаще получать похвальные отзывы. Еще Джефф Каплан пообещал скоро выпустить крупное обновление. В нём разработчики изменят навыки Симметры и переработают карту «Лунная колония „Горизонт“».