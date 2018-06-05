Россия — Турция: Джикия подвел итоги первого тайма

Защитник «Спартака» Георгий Джикия подвел итог первого тайма товарищского матча сборных России и Турции. Единственный гол во встрече на 36-й минуте забил Александр Самедов. — Хорошую атаку провели, когда забили. Смолов отобрал мяч, отдал Дзагоеву, тот дальше на Самедова, который и отличился, — сказал Джикия в эфире «Первого канала». — Вообще мы очень хорошо проводим отбор и прессинг в средней зоне, удается быстро уходить вперед.

Кутепов и Игнашевич надежно играют в центре бороны. Нет проблемы, в том что играем в два защитника. Сергей — профессионал, который играет и в двух центральных и в трех. Кутепов в клубе также играет в два защитника. Головин является лидером и клуба и сборной, то что сегодня он играет чуть левее — это, как мне кажется, его преимущество. Он может больше смотреть вперед. Это такая тренерская задумка.

Россия — Турция