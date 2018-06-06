Джокович может пропустить травяной сезон 

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что пока не знает, будет ли он выступать на травяных кортах в нынешнем сезоне, передает "Советский спорт" со ссылкой на журналиста The Times Стюарта Фрэйзера.
Отмечается, что во время пресс-конференции после поражения в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции от итальянца Марко Чеккинато серб был немногословен и быстро покинул конференц-зал.
Встреча между Джоковичем и Чеккинато завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11) в пользу итальянца.
За выход в финал "Ролан Гаррос" Чеккинато поспорит с австрийцем Домиником Тимом, который обыграл представителя Германии Александра Зверева — 6:4, 6:2, 6:1.