Джокович может пропустить травяной сезон

Встреча между Джоковичем и Чеккинато завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 1:6, 7:6 (13:11) в пользу итальянца.

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