Главный тренер сборной Бразилии рассказал о возможном уходе в «Реал»

"Когда в прессе высказывают мнение, я уважаю это. Но когда печатают слова, которые никто не говорил, то это ложь и неуважение.

Я ни с кем не общался. Мой агент тоже ни с кем не разговаривал. И я очень уважаю то место, где нахожусь сейчас. Я знаю об ответственности и целях, которые у нас есть", — цитирует Тите Globo Esporte.

Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в услугах наставника сборной Бразилии.