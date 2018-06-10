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Главный тренер сборной Бразилии рассказал о возможном уходе в «Реал»
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Главный тренер сборной Бразилии рассказал о возможном уходе в «Реал» 

Газета.Ru 10 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал информацию о возможном уходе в "Реал", сообщает "Советский спорт".
"Когда в прессе высказывают мнение, я уважаю это. Но когда печатают слова, которые никто не говорил, то это ложь и неуважение.
Я ни с кем не общался. Мой агент тоже ни с кем не разговаривал. И я очень уважаю то место, где нахожусь сейчас. Я знаю об ответственности и целях, которые у нас есть", — цитирует Тите Globo Esporte.
Ранее сообщалось, что «Реал» заинтересован в услугах наставника сборной Бразилии.
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