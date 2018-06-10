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ЧМ-2018. Месси, Роналду и Иньеста — уже в России (фото)
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ЧМ-2018. Месси, Роналду и Иньеста — уже в России (фото) 

Чемпионат.com 16 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Болельщики готовы на любые ухищрения, лишь бы взглянуть на кумиров!
Никогда прежде в Россию не слеталось одновременно такое количество футбольных «топов», как в эти дни. Естественно, что явление в нашу страну Месси и Роналду, Иньесты и Салаха не могло не вызвать ажиотажа среди поклонников популярной игры и обыкновенных зевак — эти фамилии известны даже далёким от спорта людям.
Сегодня нашествие «роналдуманов» пережило подмосковное Кратово — специально для них сборная Португалии приоткрыла двери своей российской резиденции. Самым удачливым и расторопным даже удалось запечатлеть себя на фоне обладателя «Золотого мяча». О том, как встречали Криштиану и прочих дорогих гостей, — ниже.
Когда-то здесь жил «Сатурн», потом — «Анжи». Теперь футбольные апартаменты в Кратово арендует одна из сильнейших сборных планеты.
Депутат МО «Мещанский» Анна Данилова пришла на встречу с чемпионами Европы не с пустыми руками.
Пепе, например, от очаровательной гостьи досталась бутылка водки в оригинальной упаковке. Пригодится ли? Всё же спортсмены, режим. Фернанду Сантуша такой презент футболистам вряд ли привёл в восторг.
Даже со спины Криштиану трудно с кем-то спутать. Этот молодой человек не напрасно в выходной прокатился в Кратово.
Роналду не оставил страждущих без своего драгоценного автографа.
Глядите, как облепили знаменитость.
Вот как выглядит счастье почитателя таланта великого португальца.
Коллективное селфи на фоне Пепе.
Когда не добрался до Криштиану и фотографируешься с кем придётся. Рикарду Куарежма — это, конечно, не Роналду, но тоже далеко не последний в футбольном мире человек.
Другая знатная пиренейская сборная, испанская, свои двери перед болельщиками тоже открывала, но не все желающие успели явиться в академию «Краснодара» в срок. Опоздавшим ничего не оставалось, кроме как подглядывать за звёздами сквозь заборные проёмы.
Этим детишкам повезло больше, чем взрослым с предыдущего фото.
А это — прямо несказанная удача: индивидуальное фото с одним из самых ярких персонажей «Барселоны» и сборной Испании.
Даже главный тренер «Краснодара» Марат Мусаев не упустил возможности вживую понаблюдать за работой одного из фаворитов ЧМ-2018.
Давида де Хеа и в краснодарском сумраке не узнать невозможно.
Ну а этого молодого человека в спортивном костюме представлять тем более излишне. На коллективное фото с живой легендой сбежались чуть ли не все сотрудники аэропорта в Жуковском.
Салаху до популярности Лео и Криштиану пока далеко, но за последний год он резко прибавил в этом отношении. Его появление в аэропорту Грозного сегодня не осталось незамеченным.
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