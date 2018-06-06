Детский омбудсмен проверит садик за песню про «дядю Вову и последний бой»

Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе Татьяна Моховикова посетит детский сад, где в мае на отчетном концерте подопечные исполнили песню «Дядя Вова, мы с тобой».

«Завтра буду в Нижневартовске, заеду в этот 68 садик», — сообщила омбудсмен, отказавшись давать предварительные комментарии по поводу ситуации.

Видео выступления детской группы «До-ми-соль-ка» разместила в социальной сети мать одной из ее участниц. На его кадрах дети исполняют припев скандально известной песни.

«Дядя Вова, мы с тобой. Теперь и в нашем садике. Почему-то не хочется, чтобы командир звал Алису в последний бой», — поделилась девушка.

С позицией матери Алисы согласились в департаменте образования администрации Нижнекамска.

«Думаю, в данном случае детский сад, музыкальный руководитель и родители должны были учитывать возрастные особенности детей. Я согласен с родителями, которые не совсем довольны тем, что была выбрана такая композиция для исполнения детьми из детского сада», — прокомментировал URA.RU его начальник Эдмонд Игошин.

Однако, чиновник напомнил, что по «Закону об образовании» руководство дошкольного учреждения и родители вправе самостоятельно выбирать программы и репертуар подобных мероприятий.

Песня «Дядя Вова, мы с тобой» приобрела широкую известность в Сети после появившегося в минувшем ноябре видео, где депутат госдумы Анна Кувычко исполнила ее вместе с учениками полицейских классов Волгограда.

Тогда клип народной избранницы вызвал шквал критики в СМИ и со стороны обычных пользователей. Позже Кувычко видеозапись со своей страницы удалила.