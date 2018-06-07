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Состоялось заседание Совета МВД России по научно-гуманитарному обеспечению и положительному опыту в органах внутренних дел Российской Федерации
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Состоялось заседание Совета МВД России по научно-гуманитарному обеспечению и положительному опыту в органах внутренних дел Российской Федерации 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В ФГКУ «ВНИИ МВД России» под председательством статс-секретаря — заместителя Министра внутренних дел Российской Федерации И. Н. Зубова состоялось заседание Совета МВД России по научно-гуманитарному обеспечению и положительному опыту в органах внутренних дел Российской Федерации, в котором приняли участие заместитель председателя Совета — начальник ФГКУ «ВНИИ МВД России» генерал-лейтенант полиции В. В. Кожокарь, члены Совета — представители подразделений центрального аппарата МВД России, научных и образовательных организаций системы МВД России, а также Российской академии наук и ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации».
С докладами выступили: начальник ДПД МВД России генерал-лейтенант внутренней службы А. Г. Авдейко, заместитель начальника Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя по научной работе полковник полиции В. Ю. Федорович, заместитель начальника ГУВМ МВД России полковник полиции Д. П. Демиденко, заместитель начальника НИЦ № 4 ФГКУ «ВНИИ МВД России» полковник полиции А. Н. Сандугей.
Участники мероприятия обсудили:
— вопросы научного обеспечения правовой работы системы МВД России;
— проблемы выявления, апробации и внедрения положительного опыта в оперативно-служебную деятельность органов внутренних дел Российской Федерации;
— направления научных исследований проблем миграции, относящихся к сфере деятельности МВД России.
По итогам заседания принято решение:
1. ДПД МВД России совместно с ФГКУ «ВНИИ МВД России» подготовить предложения по организации научного обеспечения правовой работы в МВД России.
2. Организацию работы по внедрению положительного опыта в деятельность органов внутренних дел Российской Федерации признать не соответствующей в полной мере современным требованиям.
3. Разработать предложения о порядке определения опыта деятельности органов внутренних дел Российской Федерации положительным.
4. В целях определения приоритетных направлений научных исследований проблем миграции, относящихся к сфере деятельности МВД России, рассмотреть данный вопрос на специальном заседании научно-практической секции ГУВМ МВД России с привлечением специалистов научных и образовательных организаций, разрабатывающих проблемы миграционной сферы.
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