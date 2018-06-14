Сборные Нигерии и Хорватии прибыли в Калининград, где встретятся в матче ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. / ТАСС /. Сборные Нигерии и Хорватии вечером в четверг прилетели в Калининград, где 16 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщила помощник генерального директора аэропорта Храброво Наталья Грицун.

"Международный аэропорт Храброво принял лайнеры, на борту которых находились футболисты сборных Нигерии и Хорватии. Оба чартера приземлились в Калининграде с небольшим опережением расписания", — сказала она.

Грицун уточнила, что самолет с командой Нигерии прибыл из Минеральных Вод, а лайнер со сборной Хорватии — из Санкт— Петербурга. Сборная Нигерии во время турнира базируется в Ессентуках, а сборная Хорватии — на базе в Рощино под Санкт— Петербургом.

В четверг, ближе к полуночи, ожидается прибытие в Храброво первого чартерного рейса с болельщиками из Загреба. Всего накануне первой игры ЧМ-2018 в Калининграде ожидается прилет пяти чартерных рейсов из Загреба, они доставят около 700 болельщиков.

Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). В период проведения матчей чемпионата в аэропорту Храброво запланировано дополнительно к летнему расписанию в июне более 140 авиарейсов, свыше 100 из них — это рейсы со свободной продажей билетов.