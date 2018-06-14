Ещё
Сборные Нигерии и Хорватии прибыли в Калининград, где встретятся в матче ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сборные Нигерии и Хорватии прибыли в Калининград, где встретятся в матче ЧМ-2018 

ТАСС 13 часов назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Сборные Нигерии и Хорватии вечером в четверг прилетели в Калининград, где 16 июня проведут матч группового этапа чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщила помощник генерального директора аэропорта Храброво Наталья Грицун.
"Международный аэропорт Храброво принял лайнеры, на борту которых находились футболисты сборных Нигерии и Хорватии. Оба чартера приземлились в Калининграде с небольшим опережением расписания", — сказала она.
Грицун уточнила, что самолет с командой Нигерии прибыл из Минеральных Вод, а лайнер со сборной Хорватии — из Санкт— Петербурга. Сборная Нигерии во время турнира базируется в Ессентуках, а сборная Хорватии — на базе в Рощино под Санкт— Петербургом.
В четверг, ближе к полуночи, ожидается прибытие в Храброво первого чартерного рейса с болельщиками из Загреба. Всего накануне первой игры ЧМ-2018 в Калининграде ожидается прилет пяти чартерных рейсов из Загреба, они доставят около 700 болельщиков.
Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня). В период проведения матчей чемпионата в аэропорту Храброво запланировано дополнительно к летнему расписанию в июне более 140 авиарейсов, свыше 100 из них — это рейсы со свободной продажей билетов.
ТАСС: последние новости
В ДВФО гордятся, что первый мяч ЧМ-2018 забил дальневосточник Юрий Газинский Тренер сборной Саудовской Аравии назвал команду России самым сложным соперником в группе Автор песни "Аргентина - Ямайка 5:0" Шахрин будет болеть за Россию и Аргентину на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 68 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в футбольном «заговоре»393
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018223
Саудовцев накажут за поражение90
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ341
Около «Лужников» проходит эвакуация64
Видео
01:02
Робби Уильямс вызвал скандал на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
03:47
Россию обвинили в футбольном «заговоре»
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:23
Саудовцев накажут за поражение
ЧМ по футболу 2018
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение