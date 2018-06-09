Из-за матчей ЧМ-2018 в Волгограде изменили расписание электричек

В Волгограде из-за чемпионата мира по футболу внесли изменения в движение электричек в дни, когда на «Волгоград Арене» будут проходить матчи. Одним электричкам изменили расписание, другие вовсе отменили. V1.ru публикует график движения пригородных поездов 18, 22, 25 и 28 июня.

18 июня в Волгограде не будут ходить следующие поезда:

№6207 Волгоград-1 — Канальная

№6208 Канальная — Волгоград-1 №6213 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6302 Шпалопропитка — Тракторная пассажирская

№6309 Тракторная пассажирская — Южная

№6311 Тракторная пассажирская — Шпалопропитка

№6313 Волгоград— 1 — Южная

№6315 Тракторная пассажирская — Волгоград-1 №6316 Южная — Волгоград-1 №6317 Тракторная — Шпалопропитка

№6318 Южная — Тракторная пассажирская

№6319 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6321 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6323 Тракторная пассажирская — Шпалопропитка

№6325 Тракторная пассажирская — Волгоград-1 №6418 Шпалопропитка — Тракторная пассажирская

№6433/6434 Волгоград-1 — Волжский

По измененному расписанию 18 июня будут ходить 21 пригородный поезд:

№ 6211 Волгоград 1 -Котельниково (Волгоград 1 18.17, Котельниково 22.01);

№ 6314 Шпалопропитка — Волгоград 1 (Шпалопропитка 12.07, Волгоград 1 13.10);

№ 6616 Суровикино — Волгоград 1 (Суровикино 12.50, Волгоград 1 16.17);

№ 6601 Волгоград 1 -Донская (Волгоград 1 17.35, Донская 19.37);

№ 6613 Волгоград 1 — Чернышков (Волгоград 1 09.55, Чернышков 14.23);

№ 6614 Чернышков — Волгоград 1 (Чернышков 16.32, Волгоград 1 21.00);

№6720/6719 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, Аэропорт 07.18);

№ 6701 Волгоград 1 — Аэропорт (Волгоград 1 в 07.46, Аэропорт 08.17);

№6742 Шпалопропитка— Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, Аэропорт 10.35)

№ 6722/6721 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, Аэропорт 11.44);

№6708/6707 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, Аэропорт 15.33);

№ 6712/6711 Шпалопропитка — Аэропорт (Шпалопропитка 15.48, Аэропорт 17.17);

№ 6726/6725 Шпалопропитка — Аэропорт (Шпалопропитка 17.17, Аэропорт 18.48);

№ 6734/6733 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 08.39, далее без изменения);

№6704/6703 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 10.01, далее без изменения);

№ 6744/6743 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 13.43, далее без изменения);

№ 6702 Аэропорт — Волгоград 1 (Аэропорт 17.53 Волгоград 1 18.24);

№ 6736/6735 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 19.49, далее без изменения);

№ 6746/6745 Аэропорт -Шпалопропитка (Аэропорт 20.34, далее без изменения);

№ 6730/6729 Аэропорт -Шпалопропитка (Аэропорт 22.05, далее без изменения);

№ 6724/6723 Аэропорт -Шпалопропитка (Аэропорт 12.24, Шпалопропитка 13.49).

22 июня, сообщают в компании «Волгоградтранспригород», не будут ходить 17 электричек:

№6207 Волгоград-1 — Канальная

№6208 Канальная — Волгоград-1 №6213 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6302 Шпалопропитка — Тракторная пассажирская

№6309 Тракторная пассажирская — Южная

№6311 Тракторная пассажирская — Шпалопропитка

№6313 Волгоград— 1 — Южная

№6315 Тракторная пассажирская — Волгоград-1 №6316 Южная — Волгоград-1 №6317 Тракторная пассажирская — Шпалопропитка

№6318 Южная — Тракторная пассажирская

№6319 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6321 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6323 Тракторная пассажирская — Шпалопропитка

№6325 Тракторная пассажирская — Волгоград-1 №6418 Шпалопропитка — Тракторная пассажирская

№6433/6434 Волгоград-1 — Волжский

В тот же день, 22 июня, еще ряд электричек будут ходить по временному расписанию:

№ 6211 Волгоград 1 -Котельниково (Волгоград 1 18.17, Котельниково 22.01);

№ 6314 Шпалопропитка — Волгоград 1 (Шпалопропитка 11.54, Волгоград 1 12.56);

№ 6616 Суровикино — Волгоград 1 (Суровикино 12.20, Волгоград 1 15.47);

№ 6672 Ложки — Волгоград 1 (Ложки 20.18, Волгоград 1 22.02);

№ 6720/6719 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, далее Аэропорт 07.18);

№6742/6741 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, Аэропорт 10.35 №6722/6721 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, далее Волгоград 1 11.13-11.14 Аэропорт 11.44);

№ 6726/6725 Шпалопропитка — Аэропорт (Шпалопропитка 17.17, Аэропорт 18.48);

№6712/6711 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, далее Волгоград 1 18.32-18.33 Аэропорт 19.03);

№ 6728/6727 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, далее Волгоград 1 19.31-19.32 Аэропорт 20.02);

№ 6734/6733 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 08.39, Волгоград 1 09.09-09.10, далее без изменения);

№ 6736/6735 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 19.20 Шпалопропитка 20.45);

№ 6746/6745 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 21.13, Шпалопропитка 22.47);

№ 6730/6729 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 22.05, далее без изменения);

№ 6724/6723 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 12.24, Шпалопропитка 13.49);

№ 6744/6743 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 13.14, Шпалопропитка 14.47);

№ 6701 Волгоград -1 — Аэропорт (Волгоград 1 07.46, Аэропорт 08.17);

№ 6702 Аэропорт — Волгоград 1 (Аэропорт 17.53, Волгоград 1 18.24);

25 и 28 июня не будут ходить электрички от Шпалопропитки на юг Волгограда и в обратном направлении:

№6207 Волгоград-1 — Канальная

№6208 Канальная — Волгоград-1 №6213 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6302 Шпалопропитка — Тракторная пассажирская

№6305 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6309 Тракторная пассажирская — Южная

№6311 Тракторная пассажирская — Шпалопропитка

№6313 Волгоград— 1 — Южная

№6314 Шпалопропитка — Волгоград-1 №6315 Тракторная пассажирская — Волгоград-1 №6316 Южная — Волгоград-1 №6317 Тракторная пассажирская — Шпалопропитка

№6318 Южная — Тракторная пассажирская

№6319 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6321 Волгоград-1 — Шпалопропитка

№6323 Тракторная пассажирская — Шпалопропитка

№6325 Тракторная пассажирская — Волгоград-1 №6418 Шпалопропитка — Тракторная пассажирская

№6433/6434 Волгоград-1 — Волжский

Изменится в 25 и 28 июня расписание 16 поездов:

№ 6211 Волгоград 1 -Котельниково (Волгоград 1 18.13, Котельниково 21.57);

№ 6616 Суровикино — Волгоград 1 (Суровикино 11.15, Волгоград 1 14.42);

№ 6621 Волгоград 1 -Суровикино (Волгоград 1 21.02, Суровикино 00.32);

№ 6676 Кривомузгинский -Волгоград 1 (Кривомузгинский 19.10, Волгоград 1 20.27);

№6712/6711 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, далее Волгоград 1 18.32-18.33 Аэропорт 19.03);

№6720/6719 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, далее Волгоград 1 06.45-06.46 Аэропорт 07.18);

№ 6722/6721 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, далее Волгоград 1 11.13-11.14 Аэропорт 11.44);

№ 6726/6725 Шпалопропитка — Аэропорт (Шпалопропитка 17.17 Аэропорт 18.48)

N 6742/6741 Шпалопропитка — Аэропорт (до ст. Волгоград 1 без изменения, далее Волгоград 1 09.56-10.05 о.п. Бакинская 10.08,5 о.п. Мам. Курган 10.10 Пост 6 Км 10.14 о.п. Жилгород 10.14,5 Разгуляевка 10.19 Бетонная 10.24Гумрак 10.28,5 Аэропорт 10.35)

N 6701 Волгоград 1 — Аэропорт (Волгоград 1 07.46 Аэропорт 08.17)

N 6724/6723 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 11.46 Шпалопропитка 13.11)

N 6730/6729 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 22.22 Шпалопропитка 23.50)

N 6734/6733 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 08.39 Гумрак 08.46 Бетонная 08.50 Разгуляевка 08.55 о.п. Жилгород 09.00 Пост 6 Км 09.01 о.п. Мам. Курган 09.04,5 о.п. Бакинская 09.06 Волгоград 11) 09.09-09.10, далее без изменения)

N 6744/6743 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 13.22 Шпалопропитка 14.54)

N 6746/6745 Аэропорт — Шпалопропитка (Аэропорт 21.00 Шпалопропитка 22.31)

N 6702 Аэропорт — Волгоград 1 (Аэропорт 17.53 Гумрак 17.59,5 Бетонная 18.03,5 Разгуляевка 18.08,5 о.п. Жилгород 18.13,5 Пост 6 Км 18.15 о.п. Мам. Курган 18.18,5 о.п. Бакинская 18.20,5 Волгоград 1 18.24)

Пяти пригородным поездам на 25 и 28 июня сократят маршруты:

№ 6312 вместо Шпалопропитка — Тракторная пассажирская будет курсировать от Шпалопропитки до Волгоград-1 (отправление со ст. Шпалопропитка 10.34 Волгоград 1 11.36)

N 6708/6707 вместо Шпалопропитка — Аэропорт будет ходить п.6707 Волгоград -1 — Аэропорт (отправление со ст. Волгоград 1 14.55 Аэропорт 15.33)

N 6728/6727 вместо Шпалопропитка — Аэропорт на линию выведут п.6727 Волгоград -1 — Аэропорт (отправление со ст. Волгоград 1 в 19.47 Аэропорт 20.20)

N 6704/6703 Аэропорт — Шпалопропитка заменит п.6704 Аэропорт — Волгоград -1 (отправление со ст. Аэропорт 10.01 Волгоград 1 10.32)

N 6736/6735 вместо Аэропорт — Шпалопропитка будет курсировать п.6736 Аэропорт — Волгоград -1 (отправление со ст. Аэропорт 19. Волгоград 1 20.26)