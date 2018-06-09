В Волгограде на день России отменят несколько электричек

В Волгограде накануне Дня России отменят несколько электричек от железнодорожного вокзала до станции Шпалопропитка, Южная и Тракторная пассажирская.

— В понедельник и вторник отменятся несколько электричек, — уточнили в компании «Волгоградтранспригород». — Расписание поменяется и на время матчей во время чемпионата мира — с сегодняшнего дня кондукторы будут раздавать пассажирам небольшие шпаргалки. О движении поездов волгоградцы смогут прочитать и в салонах электричек.

Назначаются на 9 июня 2018 года и не будут ходить 11,12 июня 2018 года пригородные поезда:

— № 6213 сообщением Волгоград-1 — Шпалопропитка, отправление со станции Волгоград-1 в 21.20, прибытие на станцию Шпалопропитка в 22.11— № 6302 сообщением Шпалопропитка — Тракторная пасс, отправление со станции Шпалопропитка в 5.20, прибытие на станцию Тракторная пасс в 6.45— № 6305 сообщением Волгоград-1 — Шпалопропитка, отправление со станции Волгоград-1 в 7.34, прибытие на станцию Шпалопропитка в 8.37— № 6306 сообщением Южная — Тракторная пасс, отправление со станции Южная в 6.14, прибытие на станцию Тракторная пасс в 8.05— № 6309 сообщением Тракторная пасс — Южная, отправление со станции Тракторная пасс в 11.57, прибытие на станцию Южная в 13.38— № 6314 сообщением Шпалопропитка — Волгоград-1, отправление со станции Шпалопропитка в 12.14, прибытие на станцию Волгоград-1 в 13.16— № 6316 сообщением Южная — Волгоград-1, отправление со станции Южная в 16.17, прибытие на станцию Волгоград-1 в 17.39— № 6317 сообщением Тракторная пасс— Шпалопропитка, отправление со станции Тракторная пасс в 18.55, прибытие на станцию Шпалопропитка в 20.23— № 6318 сообщением Южная — Тракторная пасс, отправление со станции Южная в 17.09, прибытие на ст. Тракторная пасс в 18.44— № 6325 сообщением Тракторная пасс — Волгоград-1, отправление со станции Тракторная пасс в 17.10, прибытие на станцию Волгоград-1 в 17.32— № 6423/6424 сообщением Волжский — Волгоград-1, отправление со станции Волжский в 6.42, прибытие на станцию Волгоград-1 в 7.30— № 6433/6434 сообщением Волгоград-1— Волжский, отправление со станции Волгоград-1 в 17.45, прибытие на станцию Волжский в 18.36— № 6509 сообщением Камышин — П. Вал, отправление со станции Камышин в 17.40, прибытие на станцию П. Вал в 18.20— № 6510 сообщением П. Вал — Камышин, отправление со станции П. Вал в 16.20, прибытие на станцию Камышин в 16.57— № 6511 сообщением Камышин — П. Вал, отправление со станции Камышин в 20.20, прибытие на станцию П. Вал в 21.00— № 6512 сообщением П. Вал — Камышин, отправление со станции П. Вал в 18.50, прибытие на станцию Камышин в 19.27— № 6523 сообщением П. Вал — Ильмень, отправление со станции П. Вал в 17.06, прибытие на станцию Ильмень в 19.12— № 6524 сообщением Ильмень — П. Вал, отправление со станции Ильмень в 19.58, прибытие на станциюП. Вал в 22.04— № 6675 сообщением Волгоград -1— Кривомузгинский, отправление со станции Вологоград-1 в 16.46, прибытие на станцию Кривомузгинский в 18.17— № 6676 сообщением Кривомузгинский — Волгоград -1, отправление со станции Кривомузгинский в 19.56, прибытие на станцию Вологоград-1 в 21.13— № 6021 сообщением Кутум — ГПЗ, отправление со станции Кутум в 5.31, прибытие на станцию ГПЗ в 6.45 На 9 июня 2018 года назначается пригородный поезд: — № 6024 сообщением ГПЗ — Кутум, отправление со ст. ГПЗ в 15.00, прибытие на ст. Кутум в 16.14 На 11, 12 июня 2018 года не будет курсировать пригородный поезд:— № 6022 сообщением ГПЗ — Кутум, отправление со ст. ГПЗ в 16.14, прибытием на ст. Кутум в 17.29