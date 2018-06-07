Умер разработчик самолета «Руслан» Виктор Толмачев

Советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил в своем фейсбуке генеральный директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.

По его словам, Толмачев скончался после тяжелой болезни.

Виктор Толмачев работал в КБ «Антонов» с 1964 года, придя на предприятие в качестве инженера-конструктора. Впоследствии он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии «Ан» и их модификаций.

С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр»

В начале июня в России заговорили о возобновлении производства Ан-124 «Руслан».

В российской Объединенной строительной корпорации назвали этот вопрос решаемой задачей, в то время как на Украине заявили о невозможности производить самолет на российской территории.