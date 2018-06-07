Ещё
Умер разработчик самолета «Руслан» Виктор Толмачев
Далее:
Читайте также:
Ещё

Умер разработчик самолета «Руслан» Виктор Толмачев 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Российская Газета
Советский авиаконструктор, разработчик самолетов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия» Виктор Толмачев скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил в своем фейсбуке генеральный директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин.
По его словам, Толмачев скончался после тяжелой болезни.
Виктор Толмачев работал в КБ «Антонов» с 1964 года, придя на предприятие в качестве инженера-конструктора. Впоследствии он участвовал в разработке и создании практически всех самолетов серии «Ан» и их модификаций.
С 1991 года Толмачев работал техническим директором авиакомпании «Волга-Днепр».
В начале июня в России заговорили о возобновлении производства Ан-124 «Руслан».
В российской Объединенной строительной корпорации назвали этот вопрос решаемой задачей, в то время как на Украине заявили о невозможности производить самолет на российской территории.
Газета.Ru: последние новости
Полузащитник "Наполи" Гамшик близок к переходу в китайский клуб Бразильский "Крузейро" намерен приобрести игрока "Спартака" UMA2RMAN и "Матч ТВ" записали неофициальный гимн чемпионата мира по футболу
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин объяснил, почему Мутко нельзя отправить на пенсию123
Тактаров назвал лучшего тренера для сборной России
Сборная России оказалась дешевле Салаха35
Россия пробила дно рейтинга FIFA270
Австралия бойкотирует ЧМ-2018437
Видео
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:45
Россиянам могут добавить минимум три выходных
ЧМ по футболу 2018 Теннис
00:30
Марадона госпитализирован
Футбол
05:10
Сборная России оказалась дешевле Салаха
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:23
Газзаев благословил Путина в прямом эфире
Футбол Прочее
01:01
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
ЧМ по футболу 2018 Футбол
10:04
Путин ожидает, что Россия «выстрелит» на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
Шарапова разгромно проиграла после отказа Уильямс
Теннис
05:12
Россия пробила дно рейтинга FIFA
Футбол Гандбол
05:12
Черчесов поплыл. Он не знает, как играть на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение