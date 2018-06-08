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Уругвайцы разгромили Узбекистан в товарищеском матче
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Уругвайцы разгромили Узбекистан в товарищеском матче 

Вести.Ru 12 минут назад
Сборная Уругвая по футболу продолжает подготовку к стартующему 14 июня чемпионату мира. В ночь на 8 июня уругвайцы одержали крупную победу над сборной Узбекистана. Встреча прошла в Монтевидео и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
В составе победителей мячи забили Джорджиан де Арраскаэта (32-я минута), Луис Суарес (54-я, с пенальти) и Хосе Мария Хименес (73-я). На 80-й минуте с поля был удален защитник гостей Акрам Комилов.
Уругвайская команда провела заключительную встречу перед вылетом в Россию. Напомним, что на групповом этапе уругвайцы сыграют с россиянами, саудитами и египтянами.
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