Ещё
Перуанскому болельщику вскрыли череп в Екатеринбурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Перуанскому болельщику вскрыли череп в Екатеринбурге 

Lenta.ru 20 часов назад
Фото: Lenta.ru
В Екатеринбурге в преддверии матча между Францией и Перу совершено нападение на латиноамериканского болельщика. Об этом пишет в четверг, 21 июня, местное издание TochkaNews.ru.
Молодой человек жестоко избил и ограбил футбольного фаната из Перу. По предварительным данным, напавший — россиянин. У пострадавшего перелом основания черепа.
«Напали на жителя Перу на улице Ботанической. Ему вскрыли череп, украли телефон Sony и камеру Canon. Нападавший 1982 года рождения», — передали полицейские по рации.
В УМВД по Екатеринбургу комментировать инцидент отказались.
Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля. Матч между Францией и Перу состоит в 18:00 по московскому времени.
16 июня таксист въехал в толпу людей в центре Москвы на улице Ильинка. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них три болельщика из Мексики: один в тяжелом состоянии госпитализирован. Также в больницу доставлены три женщины.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 139 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцы ищут в победах России допинг141
Болельщика наказали за оскорбление россиянки41
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф16
Российские магазины шокировали американцев
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Видео
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
01:59
Российский спорт потерял талантливую спортсменку
Теннис
00:26
Бразильские болельщики устроили провокацию в Москве
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Отец спас сына-гонщика NASCAR из горящей машины
Автоспорт
06:30
Сколько заработают российские футболисты на ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:10
«Сорри, Россия, мы были неправы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Месси довели до слез
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:41
Москва столкнулась с неожиданной проблемой из-за ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:54
Скончался Биг Ван Вейдер
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение