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EA представила новую часть Command & Conquer — для смартфонов
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EA представила новую часть Command & Conquer — для смартфонов 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
В рамках EA Play компания представила новую часть стратегической серии Command & Conquer с подзаголовком Rivals. Она скоро выйдет на iOS и Android. Пользователи последней уже сегодня смогут попробовать альфа-версию проекта.
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