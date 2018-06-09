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EA представила новую часть Command & Conquer — для смартфонов
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EA представила новую часть Command & Conquer — для смартфонов
Игромания.ру
1 час назад
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Игромания.ру
В рамках EA Play компания представила новую часть стратегической серии Command & Conquer с подзаголовком Rivals. Она скоро выйдет на iOS и Android. Пользователи последней уже сегодня смогут попробовать альфа-версию проекта.
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