EA представила новую часть Command & Conquer — для смартфонов

В рамках EA Play компания представила новую часть стратегической серии Command & Conquer с подзаголовком Rivals. Она скоро выйдет на iOS и Android. Пользователи последней уже сегодня смогут попробовать альфа-версию проекта.

Дебютный трейлер