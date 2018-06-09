[E3 2018] [EA Play] NBA LIVE 19 — официальный трейлер и дата выхода

Пресс-конференция EA Play преподнесла фанатам игр компании немало сюрпризов. Не обошлось и без спортивных симуляторов, среди которых новоиспечённый NBA LIVE 19 — симулятор уличного баскетбола. Разработчики продемонстрировали геймплей новинки в новом трейлере, а также указали дату выхода, 7 сентября.

Стоит отметить, что как и в других последних играх серии, здесь используется гиперреалистичная анимация движений благодаря технологии Real Player Motion Tech, а также последние наработки EA в плане искусственного интеллекта. Нам обещают самый аутентичный и отзывчивый опыт в истории франшизы. Смотрим!