ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике

Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны: США, Канада и Мексика, сообщает ТАСС

На выборах, которые прошли на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, 134 голоса делегатов было отдано за совместную заявку, а за второго претендента на проведение мирового первенства проголосовало 65 участников.

Мундиаль пройдет в следующих 23 города: в Мексике — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США — Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.