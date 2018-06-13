Ещё
ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Чемпионат мира по футболу в 2026 году примут три страны: США, Канада и Мексика, сообщает ТАСС.
На выборах, которые прошли на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве, 134 голоса делегатов было отдано за совместную заявку, а за второго претендента на проведение мирового первенства проголосовало 65 участников.
Мундиаль пройдет в следующих 23 города: в Мексике — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, в Канаде — Эдмонтон, Торонто, Монреаль, в США — Нью-Йорк/Нью-Джерси, Филадельфия, Балтимор, Вашингтон, Бостон, Цинциннати, Нэшвилл, Атланта, Орландо, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Сиэтл.
Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил о том, что планирует переизбираться на пост в 2019 году.
Газета.Ru: последние новости
Патриарх о сборной России на ЧМ-2018: остается надеяться и молиться Салах уже тренируется после травмы Бэйл отказал "Баварии" и может перейти в "Манчестер Юнайтед"
Комментарии  Ещё 63 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранных болельщиков шокировали российские цены468
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей79
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами354
Тест: Из какой страны болельщик?13
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова83
Видео
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
06:31
Гость ЧМ-2018 обеднел в Москве на миллион рублей
ЧМ по футболу 2018 Происшествия
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение