Сборная Бельгии прилетела в Россию на чемпионат мира–2018

Одними из первых к немногочисленным болельщикам, приехавшим в аэропорт встретить команду, вышли полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брёйне. Никто из бельгийской сборной не остановился рядом с болельщиками и журналистами, все сразу проследовали в автобус.

В первом матче группового этапа чемпионата мира — 2018 сборной Бельгии предстоит встретиться с Панамой. Игра пройдёт в Сочи 18 июня. Также бельгийцы проведут матчи с Тунисом (23 июня в Москве) и Англией (28 июня в Калининграде).