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Сборная Бельгии прилетела в Россию на чемпионат мира–2018
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Сборная Бельгии прилетела в Россию на чемпионат мира–2018 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Фото: Soccer News
Тренерский штаб и футболисты сборной Бельгии прилетели в Москву в аэропорт «Шереметьево», передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
Одними из первых к немногочисленным болельщикам, приехавшим в аэропорт встретить команду, вышли полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брёйне. Никто из бельгийской сборной не остановился рядом с болельщиками и журналистами, все сразу проследовали в автобус.
В первом матче группового этапа чемпионата мира — 2018 сборной Бельгии предстоит встретиться с Панамой. Игра пройдёт в Сочи 18 июня. Также бельгийцы проведут матчи с Тунисом (23 июня в Москве) и Англией (28 июня в Калининграде).
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