Национальный дом Мексики откроется в Гостином дворе 15 июня

Национальный дом Мексики откроется в Гостином дворе 15 июня и будет работать в течение чемпионата мира по футболу 2018 г., сообщил на пресс-конференции руководитель проекта Хавьер Руис Галиндо.

«15 июня у нас будет церемония открытия в Гостином дворе, и с этого момента мы ждем гостей, которые смогут попробовать частичку Мексики. У нас будут установлены экраны для просмотра матчей, один из них — очень большой, размером с трехэтажный дом, и к нам будут приходить фанаты из Мексики, России и других стран. И всем желающим будут по доступным ценам предлагаться блюда национальной кухни. Болельщиков мы будем угощать нашими тако и пиво, также будут предусмотрены дегустации. Наших болельщиков можно узнать по зеленой одежде. Мы ожидаем, что их в России будет 35-45 тыс. человек», — сказал Х. Галиндо.

Он отметил, что за приготовление еды будут отвечать мексиканцы, которые входят в топ-50 лучших поваров мира. Площадь дома составит 8,5 тыс. кв. м, он будет расположен на первом этаже Гостиного двора. Здесь также будут демонстрироваться фильмы и фотографии о разных регионах страны, проводиться концерты мексиканских музыкантов, в том числе рок-групп, 29 июня пройдет традиционный карнавал «День Мертвых», а 3 июля — модный показ российских и мексиканских модельеров. Также на площадке будут продаваться российские и мексиканские сувениры.

«Открытие Дома Мексики — это хорошая возможность для российских и мексиканских болельщиков встретиться. И мы надеемся, что после того, как наши граждане посетят Россию в рамках чемпионата мира, они будут возвращаться сюда, что провести отпуск», — добавила чрезвычайный и полномочный посол Мексиканских Соединенных Штатов в РФ Норма Пенсадо Морено.

Согласно материалам к пресс-конференции, Дом Мексики будет работать ежедневно с 12:00 до полуночи. Уточнить расписание мероприятий можно на сайте unaprobaditademexico.com.