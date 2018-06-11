Церемония открытия национального дома Мексики в Москве пройдёт 15 июня

Хавьер Руис Галиндо поделился ожиданиями от открытия национального дома Мексики, руководителем которого он является.

«Я уверен, что гости и люди из других стран познакомятся с нашей культурой и попробуют частичку нашей страны. Гостиный двор — это удивительное место, рядом с Красной площадью. Нам говорили, что мы первая страна, которая настолько близко будет к сердцу России. Люди смогут прийти и посмотреть игры на большом экране. Мы приглашаем всех фанатов и болельщиков из всех стран и, безусловно, людей из России. Когда вы попробуете часть нашей культуры, то поймёте, что такое Мексика. Мы будем представлять регионы нашей страны, какие у нас люди и культура. Также вы сможете посетить стенды с народным блюдами, такими, как тако. Из праздников у нас будет карнавал в честь дня мёртвых. Также мы привезли с собой шеф-поваров мексиканской кухни, они будут проводить мастер-классы, устраивать ланчи. Вас ждёт множество концертов, вы сможете потанцевать под нашу музыку.

Церемония открытия будет 15 июня, и с того момента мы приглашаем всех прийти и насладиться нашим домом, попробовать Мексику. Много знаменитых людей будет принимать участие в этой церемонии, для нас это большая честь», — передаёт слова Галиндо корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.