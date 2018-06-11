Ещё
Мужская сборная России не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира по баскетболу 3x3
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужская сборная России не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира по баскетболу 3x3 

ТАСС 51 минуту назад
ТАСС, 11 июня. Мужская сборная России по баскетболу 3x3 в составе Ильи Александрова, Дмитрия Коршакова, Виктора Павленко и Максима Дыбовского не смогла выйти в четвертьфинал Кубка мира, который проходит на Филиппинах.
В понедельник сборная России проиграла команде Монголии со счетом 18:21. В воскресенье россияне обыграли бразильцев (20:16), но проиграли канадцам (17:20). Таким образом, после матча с командой Монголии сборная России опустилась на третье место в группе С.
Сборная Монголии позднее в понедельник одержала победу над сборной Бразилии со счетом 19:16 и обеспечила себе второе место в группе С, которое позволяет выйти в плей-офф турнира. Монголы одержали три победы в четырех матчах. Первое место в группе С заняла сборная Канады, в активе которой три победы в трех матчах. Канадцы позднее проведут последнюю встречу группового этапа против бразильцев.
Таким образом, сборная России, в активе которой одна победа и два поражения в трех матчах, не сможет подняться выше третьего места в группе. В связи с этим россияне потеряли шансы на выход в плей-офф. Позднее в понедельник сборная России проведет последний матч на турнире против команды Филиппин.
На Кубке мира 2017 года сборная России заняла второе место в своей группе и вышла в четвертьфинал, где проиграла команде Нидерландов (13:15). Сборная России является бронзовым призером Кубка мира 2014 года. Этот результат является лучшим за все время выступлений мужской команды на турнире.
Разновидность баскетбола 3х3, известная также как стритбол, вошла в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. В каждой команде четыре игрока, однако на площадке могут находиться лишь трое. Игра идет 10 минут чистого времени либо до 21 очка, за точный дальний бросок команда получает два очка, за остальные попадания в корзину — по одному.
ТАСС: последние новости
Перуанский футболист Сантамария: россияне хорошо приняли нас на открытой тренировке Футболист Фернандес хочет повторить путь Виктора Ана и стать чемпионом мира со сборной РФ В Бразилии госслужащим сократят рабочий день на время игры сборной по футболу на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Салах удивился приему в Чечне38
Овечкин решил не возвращаться в Россию333
Футболисты попадали на газон во время матча3
Британцы назвали худший город ЧМ-201873
Ведущие «Матч ТВ» попали на обложку Playboy61
Видео
00:33
Салах удивился приему в Чечне
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:41
Футболисты попадали на газон во время матча
Футбол
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:11
Овечкин решил не возвращаться в Россию
Хоккей
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Футболист спас журналистку ударом ноги
Футбол
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Прочее Хоккей
01:39
Меркель посоветовали «не злить Путина»
Футбол ЧМ по футболу 2018
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение