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Велопрокат Москвы ввел специальный тариф на время ЧМ-2018
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Велопрокат Москвы ввел специальный тариф на время ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Тариф будет называться Fan 2018, он был создан специально к ЧМ-2018.
В Москве с 11 июня изменился тариф велопроката. Об этом сообщает агентство «Москва».
В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы рассказали, что тариф будет называться Fan 2018, он был создан специально к ЧМ-2018.
Отмечается, что тариф будет удобным для тех, кто приезжает в столицу на небольшой ненадолго и в это время собирается пользоваться велосипедом. Человек может подключить доступ к системе проката за 350 рублей, где все поездки на трое суток «будут бесплатными не до 30, а до 60 минут», — уточнили в пресс-службе.
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