E3 2018: Ubisoft раздает For Honor бесплатно на PC до конца недели

Ubisoft довольна достижениями For Honor, а еще очень любит игроков, поэтому раздает симулятор сложного контактного боя с применением различного вида оружия бесплатно. Получилось немного замудрено, поэтому скажем проще: For Honor можно получить нахаляву и навсегда до конца этой недели. Акция действует для PC игроков.

Чтобы получить свою версию For Honor пройдите на сайт и зарегистрируйтесь. Игра будет работать только через Uplay. Доступно только «стартовое издание».

Также Ubisoft анонсировала новое обновление Marching Fire. Оно привнесет в игру новых героев, PvP-режим «Штурм», режим для одиночной игры без ограничений и усовершенствования визуального оформления.

Обновление Marching Fire выйдет 16 октября. Чтобы игроки знали, что их ждет, Ubisoft приготовила трейлер с игровым процессом. Вы узнайте первые подробности о новом режиме 4х4 «Штурм» и четырех героях фракции У Линь, созданной в стилистике Древнего Китая.