Черчесов: россияне разберут игру в обороне команды Саудовской Аравии за день до матча

МОСКВА, 13 июня. / ТАСС /. Футболисты сборной России в среду вечером разберут игру в обороне команды Саудовской Аравии. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер россиян Станислав Черчесов

"Позавчера или вчера футболисты собрались, играли в «Что? Где? Когда?», есть вещи внутри команды, в которые мы не вмешиваемся, — сказал Черчесов. — Вечером у нас теория в 18 часов, посмотрим, как наш соперник играет в обороне. Ранее мы посмотрели, как они играют в атаке. Может быть вечером подъедет Виталий Леонтьевич [Мутко], мы поужинаем, а так, в 23 часа отбой".

В стартовом матче чемпионата мира сборная России сыграет против команды Саудовской Аравии 14 июня (начало матча — 18:00 мск).

На групповом этапе чемпионата мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля, российские футболисты также сыграют с командами Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).