Ещё
Объявлен стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Объявлен стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: БИЗНЕС Online
Стал известен состав сборной России на первый матч чемпионата мира по футболу против Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter национальной команды.
На поле с первых минут выйдут вратарь Игорь Акинфеев, защитники Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, полузащитники Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и нападающий Федор Смолов.
Матч начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет на московском стадионе «Лужники». Сборная России также предстоит сыграть с командами Египта и Уругвая.
До нынешнего ЧМ россияне принимали участие в трех чемпионатах мира (1994, 2002, 2014) и ни разу не выходили из группы. Нынешняя сборная России занимает 70-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и формально является слабейшей из команд-участниц ЧМ-2018.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии  Ещё 143 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы болезненно отреагировали на ЧМ244
Около «Лужников» проходит эвакуация53
Россия разгромила Саудовскую Аравию320
Робби Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ66
Иностранных болельщиков шокировали российские цены512
Видео
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
05:36
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Футбол Криминал
05:39
ЧМ-2018 уже принес России победу
ЧМ по футболу 2018
05:41
Песков разрешил россиянкам секс с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
02:58
Рамзан не пармезан. Кадыров отреагировал на песню Слепакова
ЧМ по футболу 2018 Прочее
05:20
Иностранных болельщиков шокировали российские цены
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:49
Россиянок предостерегли от интима с иностранцами
ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков ответил Кадырову
ЧМ по футболу 2018
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:25
Немецкий болельщик приехал в Россию на тракторе
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение