Болельщик из Мексики сделал предложение своей девушке после победы над Германией

Болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после победы его команды над Германией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».

В фан-зоне в Москве мексиканский любитель футбола встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной. Отмечается, что девушка ответила согласием.

В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.