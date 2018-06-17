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Болельщик из Мексики сделал предложение своей девушке после победы над Германией 

Газета.Ru 17 июня 2018
Фото: Газета.Ru
Болельщик сборной Мексики сделал предложение своей девушке после победы его команды над Германией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает «Матч ТВ».
В фан-зоне в Москве мексиканский любитель футбола встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной. Отмечается, что девушка ответила согласием.
В матче первого тура, который прошел в Москве на стадионе «Лужники», сборная Мексики одержала победу над командой Германии со счетом 1:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Мексики Ирвин Лосано был признан лучшим игроком матча против Германии.
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