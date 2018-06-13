Огромная пышка и дождь из денег — Яндекс дополнил карту Петербурга анимацией

Все пользователи iPhone, начиная с модели 6S и до самых новых, запустив новое мобильное приложение, смогут разнообразить отображение пеших маршрутов дополненной реальностью.

Так, на с Дома компании «Зингер» может посыпаться денежный дождь, а дворцовую площадь легко перейдет император Петр Великий или «переедет» гигантская пышка. На знаменитой улице Рубинштейна, как бы поддерживая шнуровское «В Питере — пить» разработчики установили винную бутылку.

Как сообщает «Водитель Петербурга» со ссылкой на компанию «Яндекс» , в данный момент опция построения маршрута с дополненной реальностью тестируется.

Ранее Пятый канал рассказывал об освоении Яндекс. Картами Крымского моста. Недавно была забита последняя свая, а автодорожная часть моста уже вовсю используется россиянами, который стали еще ближе к полуострову. Представители компании Яндекс пообещали, что восполнят упущение и вскоре покажут загруженность моста по всей его протяженности.