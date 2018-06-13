Бартоли передумала возвращаться в теннис

«К моему сожалению, я вынуждена прекратить попытки вернуться в профессиональный теннис. Действительно, увеличение количества тренировок снова вызвало боль в правом плече. Это несовместимо с игрой на самом высоком уровне. Я хочу поблагодарить тех людей, которые сопровождали меня в этом замечательном приключении.

Сейчас я подумаю о доступных мне различных профессиональных проектах. У меня есть огромное желание передать мой опыт игрокам, поэтому я займусь тренерской работой», — написала Бартоли в своем твиттере.

В декабре 2017 года Марион заявила о желании вернуться в WTA-тур, но затем отложила дату возвращения.