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Бартоли передумала возвращаться в теннис
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Бартоли передумала возвращаться в теннис 

Советский спорт 1 час назад
«К моему сожалению, я вынуждена прекратить попытки вернуться в профессиональный теннис. Действительно, увеличение количества тренировок снова вызвало боль в правом плече. Это несовместимо с игрой на самом высоком уровне. Я хочу поблагодарить тех людей, которые сопровождали меня в этом замечательном приключении.
Сейчас я подумаю о доступных мне различных профессиональных проектах. У меня есть огромное желание передать мой опыт игрокам, поэтому я займусь тренерской работой», — написала Бартоли в своем твиттере.
В декабре 2017 года Марион заявила о желании вернуться в WTA-тур, но затем отложила дату возвращения.
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