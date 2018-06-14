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Юным читателям библиотеки на Зеленоградской рассказали о празднике День России
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Юным читателям библиотеки на Зеленоградской рассказали о празднике День России 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Во вторник, 12 июня, в библиотеке №26 района Ховрино прошло мероприятие «Мне повезло — я родился в России».
«Библиотекари рассказали об истории возникновения праздника День России, о символах нашего государства — флаге, гербе, гимне. Ребята совершили виртуальное путешествие по самым красивым городам нашей Родины. Рассказ сопровождался показом видеопрезентации. Интерес вызвала книжная выставка, подготовленная к этому празднику», — говорится на сайте библиотечной системы САО.
Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. (ео)
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