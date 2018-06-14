Рахимов: в матче с Саудовской Аравией у сборной России не всё было так гладко

Известный российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о прошедшей игре между Россией и Саудовской Аравией (5:0) после матча группового этапа ЧМ-2018.

«В первую очередь, мы должны порадоваться победе нашей сборной. Но я думаю, что ни у кого в сборной нет эйфории по поводу победы. У ребят появилась после этого психологическая раскрепощённость, и эта победа придаст им уверенности. Имея в запасе три очка и такую разницу в мячах, уже можно строить дальнейшие планы. Я и до этого считал, что мы выйдем из группы, а сейчас надо просто идти от матча к матчу.

В этой игре не всё было так гладко, поэтому хорошо, что мы забили столько голов. До этого мы говорили, что саудовцы не любят, когда их быстро атакуют и прессингуют. Они могут держать мяч, но под давлением они быстро теряют организацию, много брака появляется и борьбы они не держат. В принципе, так оно и получилось. Я бы не стал в игре отмечать кого-то отдельно, потому что здесь важно единение в команде. Это общая командная победа.

Для тренерского штаба это небольшая отдушина, потому что сделан шаг вперёд, но пока судить рано. Они, думаю, тоже почувствуют больше уверенности после сегодняшней игры, и готовиться к следующему мачту будет чуть легче», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ксенией Виселиной.