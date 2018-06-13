Паулиньо: Мне грустно, что в Испании сменился тренер

— На какой позиции вы будете играть на этом турнире?

— В последнее время я действовал на месте Коутиньо, поэтому отмечу, что я много разговариваю с тренером о своей роли на поле. Он дает мне советы, которые я стану выполнять. Все знают, что Коутиньо — сильный игрок. Я не вижу проблем в том, чтобы заменить его, если понадобится.

— Считаете ли вы Испанию фаворитом турнира?

— Да. У них отличный состав. Смена тренера? Я не хочу обсуждать это. Мне грустно, что это произошло, но сейчас я сосредоточен на Бразилии, — сказал Паулиньо.