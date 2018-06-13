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Паулиньо: Мне грустно, что в Испании сменился тренер
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Паулиньо: Мне грустно, что в Испании сменился тренер 

Советский спорт 35 минут назад
— На какой позиции вы будете играть на этом турнире?
— В последнее время я действовал на месте Коутиньо, поэтому отмечу, что я много разговариваю с тренером о своей роли на поле. Он дает мне советы, которые я стану выполнять. Все знают, что Коутиньо — сильный игрок. Я не вижу проблем в том, чтобы заменить его, если понадобится.
— Считаете ли вы Испанию фаворитом турнира?
— Да. У них отличный состав. Смена тренера? Я не хочу обсуждать это. Мне грустно, что это произошло, но сейчас я сосредоточен на Бразилии, — сказал Паулиньо.
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