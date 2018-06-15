В Арктике будут восстанавливать старые полярные станции

Сотрудники национального парка «Русская Арктика» отправляются в новые летние экспедиции.

В данный момент экспедиционная группа из 6-ти человек находится в пути к месту работы на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Они будут встречать туристов в бухте Тихой на острове Гукера и продолжат обустраивать жилые здания советской полярной станции Бухта Тихая. Вторая группа сотрудников отправится на остров Нортбрука — там они будут месяц ремонтировать базу «Долина ветров», а также работать на мысе Флора. Восстановительные работы начнутся и на острове Рудольфа — там, по словам сотрудников Парка, сохранилась уникальная техника 30-х гг. Например — единственные сохранившиеся полугусеничные вездеходы НАТИ-3.

«Значительная часть запланированных экспедиций — это продолжение нескольких видов работ, начатых в минувшие полевые сезоны, — комментирует директор нацпарка Александр Кирилов . — Так, мы продолжим мониторинг ключевых видов зверей и птиц на севере Новой Земли и ключевых видов морских млекопитающих на Земле Франца Иосифа . Вновь отправляем экспедицию на остров Алджера, чтобы с участием археологов провести исследование руин базового лагеря американской экспедиции под руководством Э. Болдуина 1901-1902 гг.».

Кстати, в марте этого года вышло уникальное издание книги «Русская Арктика», посвящённые исследованию приполярных регионов Архангельской губернии.