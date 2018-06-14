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Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев начнёт матч с первых минут
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Россия — Саудовская Аравия: Дзагоев начнёт матч с первых минут 

Чемпионат.com 2 часа назад
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Стал известен стартовый состав сборной России на матч-открытие чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии. Встреча состоится сегодня, 14 июня, в Москве, на стадионе «Лужники». Начало игры — в 18:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча сборных России и Саудовской Аравии.
Состав сборной России: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Самедов, Головин, Дзагоев, Смолов.
Матч-открытие чемпионата мира—2018 обслужит бригада арбитров во главе с аргентинцем Нестором Питаной.
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