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На ВДНХ начал работу новый информационный центр
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На ВДНХ начал работу новый информационный центр 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
На ВДНХ начал работу информационный центр, где можно получить сведения о выставках, купить билеты и сувениры, заказать экскурсию, зарядить гаджеты и просто отдохнуть. Инфоцентр открылся в строении 230, сообщается на сайте выставочного комплекса.
Также работу продолжит существующий инфоцентр, который находится в павильоне № 16 «Гидрометеорология».
Посетители в информационных центрах могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi, изучить афишу мероприятий, оставить свои отзывы.
В центрах есть карты и путеводители, чтобы посетителям было удобно ориентироваться, работают информационные столы.
Гости могут самостоятельно составить маршрут и отправить его по электронной почте. Для посетителей открыто обновленное кафе с ранними завтраками, которые можно отведать уже в 08:30 утра.
Новый информационный центр работает каждый день с 09:00 до 19:00 часов. Инфоцентр в павильоне № 16 «Гидрометеорология» открыт ежедневно с 11:00 до 21:00 часов.
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