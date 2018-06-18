На ВДНХ начал работу новый информационный центр

На ВДНХ начал работу информационный центр, где можно получить сведения о выставках, купить билеты и сувениры, заказать экскурсию, зарядить гаджеты и просто отдохнуть. Инфоцентр открылся в строении 230, сообщается на сайте выставочного комплекса.

Также работу продолжит существующий инфоцентр, который находится в павильоне № 16 «Гидрометеорология».

Посетители в информационных центрах могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi, изучить афишу мероприятий, оставить свои отзывы.

В центрах есть карты и путеводители, чтобы посетителям было удобно ориентироваться, работают информационные столы.

Гости могут самостоятельно составить маршрут и отправить его по электронной почте. Для посетителей открыто обновленное кафе с ранними завтраками, которые можно отведать уже в 08:30 утра.

Новый информационный центр работает каждый день с 09:00 до 19:00 часов. Инфоцентр в павильоне № 16 «Гидрометеорология» открыт ежедневно с 11:00 до 21:00 часов.