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Новый информационный центр открылся на ВДНХ
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Новый информационный центр открылся на ВДНХ 

Авторадио 25 минут назад
Фото: РИАМО
Как сообщает портал столичного правительства, в новом центре посетители могут подключиться к бесплатному Wi-Fi, зайти на сайт ВДНХ, посмотреть афишу мероприятий, оставить свои отзывы и пожелания, а также зарядить мобильные устройства. гостей есть возможность составить собственный маршрут и отправить его на электронную почту, а также совершить виртуальные прогулку и полет над ВДНХ. Напомним, что сейчас на территории выставки проходят бесплатные уроки по ландшафтному дизайну, а также занятия в рамках Летней образовательной программы.
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