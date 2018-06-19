Новый информационный центр открылся на ВДНХ

Как сообщает портал столичного правительства, в новом центре посетители могут подключиться к бесплатному Wi-Fi, зайти на сайт ВДНХ, посмотреть афишу мероприятий, оставить свои отзывы и пожелания, а также зарядить мобильные устройства. гостей есть возможность составить собственный маршрут и отправить его на электронную почту, а также совершить виртуальные прогулку и полет над ВДНХ. Напомним, что сейчас на территории выставки проходят бесплатные уроки по ландшафтному дизайну, а также занятия в рамках Летней образовательной программы.