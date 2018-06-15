Новый сезон игр в настольный теннис стартует у павильонов №57 и 58 на ВДНХ 16 июня

Новый сезон игр в настольный теннис, где в определенные часы все желающие смогут поиграть бесплатно, стартует близ павильонов №57 и 58 на ВДНХ 16 июня 2018 г. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Новый сезон игр в пинг-понг стартует на ВДНХ 16 июня. Площадку со столами можно найти между павильонами №58 «Земледелие» и №57, где находится парк «Россия — моя история». Ежедневно до 30 сентября гости смогут поиграть в популярную игру бесплатно. Для этого надо прийти на площадку с 11:00 до 13:00. После 13:00 за аренду столов придется заплатить. В будние дни час игры обойдется в 100 руб., в выходные — в 150 руб. Дополнительно за 100 руб. можно арендовать и инвентарь — две ракетки и мячик. Кроме того, необходимо будет оставить залог в 1 тыс. руб. вне зависимости от времени посещения», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что всего на территории площадью 600 кв. м разместится почти два десятка столов для настольного тенниса. Посоревноваться можно будет с 11:00 до 21:00 в будние дни и до 22:00 в выходные.