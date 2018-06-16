Ещё
Почти 20 столов для игры в пинг‑понг разместят на ВДНХ в Москве с субботы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 20 столов для игры в пинг‑понг разместят на ВДНХ в Москве с субботы 

РИАМО 16 июня 2018
Фото: РИАМО
Площадку для игры в настольный теннис общей площадью 600 квадратных метров и пункт проката спортивного инвентаря установят на ВДНХ в Москве с субботы, говорится в сообщении пресс-службы АО «Выставка достижений народного хозяйства».
«Шестнадцатого июня 2018 года на ВДНХ начнет работу площадка для игры в пинг-понг. В этом (2018 году — ред.) году игровая зона разместится между павильонами №58 «Земледелие» и №57, где находится исторический парк «Россия — моя история». Ежедневно до 30 сентября гости Главной выставки страны смогут поиграть в одну из самых популярных игр на планете», — говорится в сообщении.
Всего на площадке разместится почти два десятка столов для настольного тенниса. Общая площадь игровой зоны составляет 600 квадратных метров. Здесь же откроется пункт проката, где посетители смогут арендовать весь комплект (две ракетки, шарик, сетку, стол), а те, кто уже захватил инвентарь с собой, могут воспользоваться только столом, оборудованным сеткой.
Бесплатно сразиться в пинг-понг на ВДНХ можно в любой день недели с 11:00 до 13:00.
В предыдущие годы спортивная площадка располагалась около Шахматного клуба и пользовалась большой популярностью у посетителей.
Пинг-понг развивает реакцию, внимание, скорость и динамику, а еще это просто отличный способ провести время на ВДНХ с пользой, отвлечься от повседневных забот, поднять настроение и зарядиться положительными эмоциями.
РИАМО: последние новости
Семь национальных домов болельщиков откроют в Москве в рамках ЧМ‑2018 Песков рассказал о возможном приезде японской принцессы на ЧМ‑2018 Подмосковные бани открыли спортбары и зоны отдыха для болельщиков ЧМ‑2018
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист возмутился русскими женщинами218
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-201812
Как наживаются на иностранных болельщиках97
Странному жесту Черчесова на ЧМ нашли объяснение12
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела106
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
03:41
Журналист возмутился русскими женщинами
ЧМ по футболу 2018
00:30
Уверенно побеждает только Россия
Футбол Статьи
04:36
Болельщики в Мексике вызвали землетрясение
ЧМ по футболу 2018
Поддержите свою сборную на Рамблере
ЧМ по футболу 2018
00:25
Карпин назвал «лошками» комментаторов с «Матч-ТВ»
ЧМ по футболу 2018
03:27
Россиянка взяла кредит на билет ЧМ-2018 и пожалела
ЧМ по футболу 2018
00:11
Сербия открыла счет в игре с Коста-Рикой
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение