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Сборная России забила второй гол в ходе матча с Саудовской Аравией
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Сборная России забила второй гол в ходе матча с Саудовской Аравией 

Rambler News Service 16 минут назад
Фото: MosDay.ru
Сборная Россия по футболу забила второй гол в ворота сборной Саудовской Аравии, передает корреспондент RNS.
Гол забил полузащитник Денис Черышев, который вышел на замену травмированному Алану Дзагоеву.
Первый гол был забит Юрием Газинским.
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