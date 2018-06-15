Клуб взаимопомощи «Соседушка» соберется на Шарикоподшипниковской

В центре социального обслуживания Южнопортового района 16 июня пройдет встреча в клубе взаимопомощи «Соседушка». Об этом рассказала культурный организатор отдела социальных коммуникаций и активного долголетия Центра социального обслуживания Южнопортового района Гаянэ Саргатян.

— Целью работы клуба является совместное времяпровождение за чашкой чая, обмен интересной информацией, а также поиск новых единомышленников — сообщила Саргатян.

Встреча начнется в 11.30 по адресу: улица Шарикоподшипниковская, дом 40.

(ап)