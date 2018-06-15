«Играют некрасиво, но результативно»: екатеринбургский журналист заступился за сборную России

Вчера случилось что-то невероятное — сборная России по футболу победила команду Саудовской Аравии со счётом 5:0 (как в песне «Чайф»). Сегодня об этом говорят, кажется, везде: в автобусах, магазинах и, конечно, в социальных сетях. Журналист информационного агентства «БанкИнформСервис» Алексей Прокопьев выступил в защиту нашей команды, над которой постоянно посмеиваются.

Предчемпионатное.

Русская национальная забава — обсирать свою сборную по футболу — перед ЧМ становится всё более популярной. Меня как человека, взыскующего справедливости и аргументов, это неизменно бесит.

Всего пара фактов, о которых редко вспоминают и еще реже задумываются.

1. На протяжении 23 лет (1993–2016) сборная России не опускалась ниже 40-го места в рейтинге ФИФА (этот рейтинг — максимально объективный инструмент сравнения). Кроме России такое удавалось только 10 сборным, восемь из которых сильнейшие в мире (Германия, Франция, Голландия, Испания, Италия, Англия, Аргентина, Бразилия), а еще две — США и Мексика — попросту не имеют серьезных соперников в своем североамериканском чемпионате и потому почти всегда выигрывают.

2. За свою четвертьвековую историю сборная России трижды играла на чемпионатах мира. Вроде немного, но за тот же период лишь 19 из 211 членов ФИФА смогли превзойти Россию и сыграть более чем на трех ЧМ. На чемпионатах Европы Россия была 5 раз (пропустила только в 2000-м), помимо нее из 55 членов УЕФА этим могут похвастаться лишь 10 стран, превзошли только шесть.

В плей-офф Россия не выходила никогда, но 3 матча группового этапа и 10 матчей отборочного — это две большие разницы, в первом случае банальная удача играет едва ли не такое же значение, как мастерство игроков.

З. Ы. : Всё вышесказанное не относится к той красоте игры, которая делает футбол искусством. Сборная России играет некрасиво, как и большинство других сборных, но результативно, как очень немногие.

З. Ы. Ы. : При всём при том от домашнего чемпионата я ничего особенного не жду. Со времён ЧЕ-2016 сборная России играет значительно хуже прежнего и из группы наверняка не выйдет. Если выйдет — это будет та самая случайность, которая в выборке из 3 матчей вполне естественна.

Если вы сегодня не на стадионе (да даже если и там), то смотрите наш онлайн с сегодняшнего матча между Египтом и Уругваем.

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