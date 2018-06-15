12-летнего баскетболиста обвинили в «нечестной игре» из-за высокого роста

Юному спортсмену даже не нужно подпрыгивать, чтобы забивать голы.

12-летний баскетболист Оливье Риу из Канады отличается завидным для этого вида спорта ростом — 213 сантиметров! Школьник играет в школьной команде Frenchy Phenoms, а на днях стал самой настоящей звездой Сети: видеоролик о нем был опубликован на YouTube-канал BasketCantera.tv и просмотрен за считанные дни почти 280 тысяч раз.

О юном баскетболисте написали многие зарубежные издания, при этом некоторые спортивные журналисты отметили: для школьных турниров кольцо в баскетболе опускают до 2,5 метров, поэтому юноша может забивать голы даже без прыжков. Это, по мнению отдельных представителей прессы, «нечестная игра».

Мне нравится, что Риу прыгает, когда забивает. Ему не нужно, его руки и так выше края кольца — но это создает иллюзию усилий,

— иронизирует журналист портала Sbnation.com.

«Серьезно, что вы должны делать, если вы столкнулись с Риу — и он на три фута выше вас? Вопрос риторический, поскольку единственный ответ — оставить надежду и сдаться», — уверен мужчина.

Фото: Instagram

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