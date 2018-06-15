В трусах и кастрюле: вышла королевская битва Cuisine Royale

Первого апреля рижская студия Darkflow Software, работающая над отрядным шутером Enlisted, удивила нас оригинальным режимом Cuisine Royale. Королевская битва в безумном кухонном антураже задумывалась как однодневная шутка, но неожиданно оказалась интересной многим игрокам и попала в топ Twitch. Разработчики решили не убивать шуточный режим, а сделать его отдельной игрой. И теперь Cuisine Royale можно скачать на сайте, а в ближайшие дни игра появится в Steam. Пока что она доступна бесплатно.

В Cuisine Royale игроки появляются на поле боя в одних трусах — зато на редкость стильных расцветок. Пробиваясь к месту финальной схватки, они смогут отыскать огнестрельное оружие и обзавестись целым арсеналом кухонной утвари. Кастрюли, дуршлаги, вафельницы и сковородки годятся и как дубинки, и как части импровизированного доспеха.

Помимо поварского инвентаря удачливые игроки смогут раздобыть очки, сигары, тапочки с заячьими ушками и прочие полезные аксессуары. С их помощью можно увеличить запас здоровья, повысить меткость или обучиться особо высоким прыжкам. Оправиться от ранений помогут самые разные готовые блюда или же медицинские капельницы. А унести то, что не удаётся надеть, можно в удобном пластиковом пакете.

По всей карте расставлены холодильники, играющие в безумном режиме роль самых честных лутбоксов. Они различаются по цвету, от заурядных белых до позолоченных «королевских». Чем ярче цвет, тем более полезные предметы можно из них вытащить. Главное, что это совершенно бесплатно, и трофеи достаются со стопроцентной гарантией!

В матче могут принять участие 30 игроков.