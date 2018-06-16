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Стал известен соперник Маррея в первом матче после возвращения
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Стал известен соперник Маррея в первом матче после возвращения 

Чемпионат.com 35 минут назад
Фото: ТАСС
Организаторы травяного турнира в Лондоне опубликовали турнирную сетку грядущих соревнований, из которой стало понятно, что в своём первом матче после одиннадцатимесячного перерыва британец Энди Маррей сыграет против австралийца Ника Кирьоса. Ранее теннисисты встречались между собой 5 раз и во всех поединках победу праздновал Маррей.
31-летний британец является рекордсменом по количеству побед в Лондоне (5). Действующим чемпионом Queens Club является испанец Фелисьяно Лопес.
Свой последний официальный матч Энди сыграл в 1/4 финала Уимблдона-2017. Следующие одиннадцать месяцев Маррей восстанавливался от повреждения тазобедренного сустава.
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