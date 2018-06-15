ЧМ-2018. Португалия — Испания. 15 июня 2018. Обзор. 3:3. Хет-трик Роналду

Предсказуемо, но пока это — лучшая игра чемпионата мира-2018.

— Справа в обороне сборной Испании вышел Начо — не самый сильный игрок не только страны, но даже своего собственного клуба. Сильнейший остался на скамейке.

— Сильнейший бы никогда не забил такой гол, как положил Начо. Не факт, что он и сам еще раз такой забьет. — Непонятно, как им это удалось, но испанцы сидели в основном многочисленными организованными группами. Как будто 50 человек собирались и покупали билеты вместе на соседние места.

— Самый неожиданный болельщик у стадиона — мужчина из Казахстана в форме сборной Бразилии. Признался, что мечтал попасть на ЧМ. Но не сможе попасть ни на один матч своей любимой сборной. — В Сочи невероятно вкусный шашлык.

— И невероятно красивые закаты. — И вообще здесь сложно сосредоточиться на футболе. Если Испанию с Португалией смотрели все, то два других матча дня болельщики спокойно обменивали на пляж и пиво.

— Начо завалил Роналду в своей штрафной после простейшего финта. Интересно, сколько раз на тренировках «Реала» отрабатывали такую ситуацию.

— Огромное количество китайцев болеет за Португалию. Точнее, они просто тащатся от Роналду. — Смотреть на игру Криштиану надо только со стадиона. В сборной это невероятно мощный бизон. — Самые опасные для Испании угловые подавались у ворот Португалии. Это неприлично высокий уровень контратак. — Диего Коста заслуживает места на Олимпе и в аду. Трижды уложить соперников и забить гол. Но перед этим двинуть в борьбе локтем оппоненту.

— Самый смешной и бесполезный способ давления на Роналду — петь «Месси». Испанцы поддержали.

— Роналду, возможно, похоронил шансы Давида Де Хеа перейти в «Реал».

— Что такого происходило в перерыве матча на «Первом» канале, и почему это обсуждали больше любого эпизода игры? — Этим вечером в России официально начался чемпионат мира по футболу. — Как он это делает?